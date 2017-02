Finalmente è arrivato il primo gol!

Contento per me e per questo bellissimo gruppo!

Si vola in finale di Coppa!!!#essevee #zultewaregem pic.twitter.com/5UcCx0qenW — Luca Marrone (@marrone39) 2 febbraio 2017

Luca Marrone, ex centrocampista del Verona in prestito allodalla Juventus ha segnato il suo primo gol con la maglia della squadra belga garantendo l'accesso alla finale di coppa nazionale belga. Il centrocampista ha gioito per la sua prima rete in stagione sia in campo che sui social. Ecco come ha festeggiato la sua prima, decisiva, rete lontano dall'Italia.