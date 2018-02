Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, spiega come nel derby occorra maggiore voglia e determinazione rispetto a quella fatta vedere nelle ultime uscite dalla squadra di Luciano Spalletti.



«Cosa deve fare l’Inter per vincere il derby? Fare quello che sta facendo Gattuso, mettere in campo cuore, passione e competenza. Tutte cose che l’Inter ha dimostrato di avere e che non può avere perso. Anche per questo, al di là degli aspetti tattici, se fossi Spalletti farei vedere ai ragazzi il video di Inter-Chievo 5-0. Così ciascuno si renderebbe conto di quanto allora era generoso, sicuro e spavaldo. Bisogna ritrovare grinta e compattezza. Giocare di squadra? In un derby è impossibile non farlo. E vista la situazione ambientale con i tifosi, il fatto che si giochi in casa del Milan può essere un vantaggio. Anche perché in tribuna ci saranno gli interisti migliori, quelli che ti sostengono per 90’ e nel caso fischiano a gara finita».