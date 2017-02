Lothar Matthaus, ex centrocampista di Inter e Bayern Monaco, simbolo della Germania negli anni '90, attacca alla Bild Gotze, autore del gol che ha consegnato ai tedeschi il Mondiale del 2014: "Lasciare il Bayern e ora lasciare anche il Borussia? Non credo sia la soluzione. E dove dovrebbe andare poi Gotze? Ad essere onesti, anche a costo di sembrare un po’ duri: se Gotze dovesse fallire a Dortmund, allora sì deve andare in Cina. Gotze non lascerebbe il Borussia per lo Schalke, non si adatta al Bayer Leverkusen e il Monchengladbach non se lo può permettere. I grandi club europei? Non lo prendono più in considerazione. Come ho detto prima: se non si impone a Dortmund, e vuole stipendi simili altrove, può andare solo in Cina. Ma certo sarebbe patetico per un 24enne".