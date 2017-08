Seconda giornata da neo-calciatore della Juventus per il centrocampista francese Blaise Matuidi, sbarcato a Torino nel pomeriggio di ieri per sostenere le visite mediche di rito, che saranno completate al J Medical nella mattinata odierna.



12.00 - Matuidi ha completato la seconda parte delle visite mediche di rito e presto si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.

10.00 - L'ex Paris Saint Germain ha raggiunto la struttura sanitaria bianconera di primo mattino per espletare le ultime formalità, prima di recarsi in sede per la firma del contratto da circa 3,5 milioni di euro più bonus per le prossime 4 stagioni. Completate queste formalità, Matuidi potrebbe recarsi nel pomeriggio a Villar Perosa per la tradizionale amichevole in famiglia alla presenza del presidente Agnelli e di moltissimi tifosi.



Nel frattempo, rimbalzano dalla Francia le parole di Sylvain Armand, ex compagno di squadra al PSG e grande amico del nazionale francese, che ha svelato alcuni retroscena sul trasferimento. A Le Parisien, Armand ha dichiarato: "E' la fine di un'epoca, visto che arrivò proprio all'inizio della gestione qatariota. Anche se lo scorso anno ha giocato molte partite, si è subito reso conto che quest'anno non sarebbe stato lo stesso. Abbiamo parlato dopo il match con l'Amiens, è un peccato per il PSG la sua partenza, ha sempre dato tutto e avrebbe preferito rimanere. Sarà un valore aggiunto per la Juventus".