Due anni e mezzo trascorsi indossando la maglia granata del Torino poi, nelle ultime di ore della scorsa sessione di calciomercato, il passaggio all'Udinese. Questa sera, appena venti giorno dopo quell'operazione di mercato, Maxi Lopez sarà tra i protagonisti alla Dacia Arena proprio dell'incontro tra la formazione friulana e quella piemontese.



Dietro la trattativa che ha portato l'attaccante argentino alla corte di Gigi Delneri c'è un curioso retroscena: a raccomandare il centravanti ai dirigenti dell'Udinese è stato Sinisa Mihajlovic. Maxi Lopez negli ultimi mesi al Torino era finito di fatto fuori squadra e non è stato nemmeno convocato per i ritiri estivi della società granata. Il motivo non è però da cercarsi nei rapporti con l'allenatore serbo, il tecnico granata e l'attaccante infatti si conoscono dai tempi del Catania e ancora oggi si stimano, le cause dell'allontanamento dell'argentino sono invece nei rapporti con i dirigenti granata.



A rivelare questo curioso retroscena è stato lo stesso Mihajlovic nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino. “Maxi Lopez? Gli auguro di fare una grande stagione - ha dichiarato l'allenatore - se sta bene è un giocatore importante. Ho consigliato io all’Udinese di prenderlo, prima di acquistarlo mi hanno chiamato