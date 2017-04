Maxi Lopez ha negato di aver pubblicato la foto che ieri ha destato scalpore, in particolare per l'hashtag #QueLaSigaChupando, a Radio La Red: "Qualche giorno fa la mia ex moglie mi manda un messaggio dicendomi che mio figlio Valentino voleva andare a vedere Juventus-Barcellona, io mi informo e mi dicono che sarei potuto andare all'allenamento del Barcellona senza problemi. Proprio un'ora prima dell'allenamento Wanda mi dice di non poter portare mio figlio e quindi vado da solo. Iniesta, Messi e Mascherano si avvicinano ed abbiamo fatto quella foto che in seguito ho mandato a Wanda per dimostrarle che ero stato davvero lì. Solo io e lei avevamo quella foto ed io non ho alcun account social".



ALTA TENSIONE - Poi, ha parlato del suo rapporto con Mauro Icardi, a partire da quando è arrivato in Europa fino alla questione con l'ex moglie Wanda Nara: "Era un compagno di squadra. Quando sei in Europa con un sudamericano è normale aiutarlo. L'ho fatto anche con Leo Messi e lo faccio adesso al Toro con Lucas Boyé. E quando toccò a me i sudamericani fecero altrettanto. Di preciso l'ho aiutato in diverse cose non rilevanti. Cosa ho fatto quando la cosa è venuta allo scoperto? Gli ho chiesto di prendersi tutto, di non riportarmi indietro nulla. Ovviamente se ci son state cose che non si dicono o non si fanno, è stato solo per i miei figli: non voglio che mi rimproverino qualcosa un domani. Non è facile, ho a che fare tutti i giorni con questa situazione. Penso che un giorno avremo una lunga conversazione io e lui. Cosa gli dirò? Questo non lo so".



NAZIONALE SENZA ICARDI - L'attaccante del Torino non può, poi, che intervenire nel discorso Nazionale argentina: "Chi sarà il nuovo numero nove? Non sta a me dirlo. Mi piacciono Paulo Dybala, Lionel Messi, giocatori così. Se no, lo scelga Jorge Sampaoli". Infine, un commento su quanto detto da Diego Armando Maradona sui traditori che non possono giocare con l'Albiceleste, con chiari riferimento a Icardi: "Per me quello che dice lui è una parola santa. Le attitudini di Icardi fuori dal campo pregiudicano la sua convocazione? So che i club più importanti d'Europa seguono anche dieci anni i giocatori prima di comprarli".