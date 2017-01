Il Watford di Walter Mazzarri si mette in fila per portare Manolo Gabbiadini in Premier. L'attaccante del Napoli, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è seguito anche dal club della famiglia Pozzo, allenato dall'ex tecnico azzurro, oltre che dal Leicester di Claudio Ranieri. Un vero e proprio derby italiano per un attaccante che continua a collezionare estimatori in Inghilterra: al di là di Watford e Leicester (che però aspetta prima di cedere), infatti, sulle tracce del Gabbia ci sono anche West Bromwich, Southampton e Stoke City. Più fredde, invece, le piste tedesche che hanno animato la prima parte dell'asta per il venticinquenne mancino azzurro.



Il problema per le acquirenti, in questo frangente, è che il Napoli non ha alcuna voglia di svalutare il suo giocatore, autore tra l'altro di 3 gol nelle ultime tre partite (Fiorentina e Samp in campionato, Spezia in Coppa Italia): la richiesta di De Laurentiis è di almeno 20 milioni di euro. Per il momento, però, le proposte palesate attraverso il manager del giocatore, Silvio Pagliari, si aggirano intorno ai 16 milioni (al massimo 18 con un paio di milioni di bonus): tutte, nessuna esclusa. Le trattative, comunque, non sono ancora entrate nella fase decisiva: allo stato attuale può accadere di tutto, e anzi l'impressione è che la situazione si sbloccherà appena avrà inizio il valzer delle punte. In Italia e in Europa.