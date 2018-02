Walter Mazzarri non guiderà il suo Torino dalla panchina nella prossima partita contro l'Udinese, ne lo farà nel turno successivo di campionato nel derby contro la Juventus. L'allenatore granata è stato infatti punito con una squalifica di due turni dal Giudice sportivo, dopo che l'arbitro Rocchi lo aveva allontanato dalla panchina nella partita contro la Sampdoria.



Ora in casa Torino si valuterà l'ipotesi di presentare un ricorso per cercare di ridurre almeno di una giornata la squalifca del tecnico in modo che possa essere regolarmente in panchina nel derby contro la Juventus.