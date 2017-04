Un grande ex dell'Inter come Sandro Mazzola, intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss, ha stupito tutti con una previsione sul prossimo mercato dei nerazzurri: "L’impatto iniziale della nuova proprietà è stato duro, poi dopo mi hanno detto che i cinesi in realtà sono umili e non hanno la presunzione di inserirsi in maniera irruenta. Vogliono prima conoscere l’ambiente. Suning può prendere Messi, è possibile che arrivi e con un personaggio del genere puoi caricare anche gli altri calciatori. I cinesi possono sia prendere i grandi campioni che puntare sul settore giovanile: devono fare entrambe le cose".