Sandro Mazzola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in occasione del suo 75esimo compleanno: "La mia storia all'Inter? Eppure potevo andare alla Juve, alla Roma e anche al Milan. I bianconeri si erano infiltrati ad Appiano pur di convincermi. 'La Juve arriva dappertutto' mi disse un vecchio portiere juventino che venne al centro sportivo per farmi parlare al telefono, uno dei primi in auto, con l’Avvocato Agnelli. Una notte a pensarci, poi mia madre mi disse che papà, da capitano del Torino si sarebbe rivoltato nella tomba se avessi accettato la Juventus. E poi l’Inter mi prese quando nessuno mi cercava. Un minimo di riconoscenza... Herrera? Mi faceva molto ridere come Burgnich fosse riuscito a fregarlo per un po’ sulla bilancia, toccando un punto della quale abbassava il reale peso. E visto che chi sgarrava, pagava la multa, erano soldi risparmiati. Quando però Herrera capì, ci multò tutti. Oggi? Mi piace il carattere dei giocatori. E Spalletti entra nella loro testa. Anche lui come Herrera allena prima la mente".