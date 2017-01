Gary Medel, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Inter che ha trovato al momento del suo ritorno dall'infortunio e del sogno Champions: ''Ho ritrovato un’Inter decisamente diversa: il cuore è lo stesso, a cambiare è la filosofia di gioco. Difensore o centrocampista? Dietro o in mezzo al campo è lo stesso, conta solo l’interesse della squadra. Quando si vince l’ambiente è positivo, e questo ti aiuta a lavorare bene. Le questioni personali non devono esistere in un grande club. La concorrenza con Murillo? Siamo amici e stiamo anche in stanza insieme e sono felicissimo per il gran gol di Jeison con il Bologna: giocherà chi sta meglio, la concorrenza è solo stimolante. Ripeto: l’Inter è davanti a ogni cosa, a maggior ragione ora che stiamo risalendo. Io sono convinto che la Champions sia un traguardo possibile: mentalmente stiamo bene, e ci crediamo''.