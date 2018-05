A dieci minuti dal termine del primo tempo di Lazio-Atalanta Luis Alberto è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla coscia destra. Per un primo chiarimento sull’entità del danno il dottor Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Luis Alberto durante un allungo ha sentito un fastidio all’adduttore. A livello precauzionale lo abbiamo fermato, adesso vedremo nelle prossime ore come evolverà la situazione. Gli accertamenti verranno effettuati tra due o tre giorni. Adesso siamo in un momento importantissimo della stagione e il giocatore ha risentito emotivamente di questo stop. Immobile, Parolo e Radu? All’inizio della settimana ci saranno ulteriori esami per quantificare il loro rientro in campo. Stiamo procedendo secondo la tabella di marcia, tutti e tre stanno migliorando. Immobile contro l'Inter? Se gli esami strumentali ci daranno conforto Immobile passerà dalla terapia in acqua a quella in palestra, ovvero quella che anticipa il ritorno in allenamento col gruppo”.