Un ex Lazio alla corte di Klopp. I Reds sono sul mercato per cercare il sostituto di Coutinho, stanno setacciando tutte le piste disponibili per rinforzare la rosa. In Premier League il mercato monstre di Manchester City e United rischia di creare un gap tecnico importante: tutto quello che il Liverpool vuole evitare.



EX LAZIO - Discusso, grande tecnica, dribbling raffinato: nel mirino del Liverpool sarebbe finito l'ex Lazio Keita Balde Diao. Il classe '95 sta lottando per un posto da titolare al Monaco, le sue qualità sono indiscutibili, il suo rendimento a volte è altalenante. Nelle gerarchie di Klopp, come riporta "La Gazzetta dello Sport", Keita ha superato proprio Lemar, suo compagno di squadra.