Il mercato di gennaio è terminato da meno di 1 mese, e già fioccano le indiscrezioni sulla prossima finestra, quella estiva. La Lazio dovrà trovare un sostituto di de Vrij, a meno di clamorosi colpi di scena da qui a fine stagione, e si guarda intorno per rinforzare la rosa, in caso di possibile passaggio in Champions. Dall'Inghilterra arriva la soffiata su un possibile obiettivo per l'estate.



DALLA PREMIER - Secondo indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra infatti, il ds Tare avrebbe messo gli occhi su Jack Wilshere, centrocampista dell’Arsenal in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Il talento dei Gunners non sembra intenzionato a rinnovare, si sta guardando intorno per valutare le proposte e gli interessamenti. La concorrenza è tutta italiana: su di lui ci sono Inter, Milan, Roma e Juventus.