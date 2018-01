Lazio, cena con Mendes per parlare di calciomercato. Il potentissimo agente di Nani (e Cristiano Ronaldo e Mourinho, per citarne due) mercoledì era allo stadio e si è goduto la rete del suo assistito e la vittoria della Lazio. Prima di ripartire, cena per parlare di mercato e progettare la Lazio del futuro. Partendo dallo stesso Nani, senza sottovalutare altre piste.



RISCATTO - Per Nani la Lazio vorrebbe muoversi in anticipo. Alla società il giocatore piace, è un profilo esperto che sta conquistando tutti. Per questo vorrebbe esercitare in anticipo il diritto di riscatto previsto, fissato a 10 milioni. Il Valencia, proprietaria del cartellino, ha tutto l'interesse a venire incontro alla Lazio, come riporta il Corriere dello Sport. Per questo il prezzo potrebbe scendere, Marcelino, il mister della squadra spagnola, non ha trovato spazio per Nani. E potrebbe decidere di cederlo prima del previsto.



TUTTI I NOMI - Non solo Nani, tra i nomi inseriti nella chiacchierata post-partita potrebbe aver trovato posto anche Milinkovic. Il serbo non è sul mercato, la Lazio lo ha ribadito più volte, ma un'offerta pazzesca, magari del Psg, potrebbe far vacillare le convizioni della società. Mendes potrebbe offrire qualcuno della sua scuderia per rinforzare il centrocampo e sopperire ad un'eventuale partenza. Per esempio Danilo, regista del Braga classe 1996: ha un costo contenuto, è a scadenza 2019, potrebbe essere un vero affare. Altro nome sul tavolo, stavolta in retroguardia, è quello di Bruno Viana, difensore centrale classe 1995, sempre del Braga (vero e proprio feudo di Mendes) ma in prestito all’Olympiakos Pireo. Se dovesse partire de Vrij potrebbe essere un profilo interessante da mettere sul tavolo. Una chiacchierata con Mendes, tante voci di mercato.