Il futuro di Danilo Cataldi è in bilico. Con il Benevento già matematicamente in Serie B, a questo punto il centrocampista romano dovrà capire con la Lazio come muoversi. I sanniti avrebbero dovuto esercitare l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, ora definitivamente sfumata.



FUTURO - A questo punto, Cataldi potrebbe cambiare di nuovo maglia: piace da sempre a Stefano Pioli, attuale allenatore della Fiorentina, in passato è stato anche osservato dall'Inter. Deve rilanciarsi, ora la palla passa alla Lazio.