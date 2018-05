Nome nuovo sul taccuino di Tare, sempre in cerca di talenti da lanciare nel grande calcio. Potrebbe arrivare nella prossima finestra di calciomercato, l'identikit corrisponde alle ricerche biancocelesti: si tratta di Meteus Vital, ventenne brasiliano, ala e trequartista del Corinthias, campione di Brasile nel 2017 con tre scudetti vinti dal 2011.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, il nome sarebbe sulla lista di Tare: il classe ’98 è sotto contratto fino al 2021, il suo procuratore è Carlos Leite, lo stesso di Rodrigo Caio (vecchio pallino laziale) e Talisca (nome associato più volte ai biancocelesti). Vital in Brasile è apprezzato per tecnica e intelligenza tattica, Tare lo sta valutando, potrebbe essere lui il nuovo gioiello da mostrare.