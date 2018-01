Il mercato Lazio si muove. Il ds Tare come di consueto lavora in gran segreto per rinforzare la squadra. A gennaio ha chiuso Caceres, necessario per evitare problemi in difesa, ora si guarda intorno, attento a movimenti ed occasioni.



DALL'OLANDA - E dall'Olanda, terra in cui Tare è molto attivo, arriva l'indiscrezione su un nome di puro talento. Secondo quanto riporta il Messaggero, la Lazio avrebbe chiesto info su Alireza Jahanbakhsh, attaccante esterno classe '93 dell'AZ Alkmaar. Talentuoso, l'esterno iraniano è grande amico di Azmoun, di lui si parla un gran bene in Olanda: la Lazio ci pensa, l'operazione è in ballo per la prossima estate. Quando si tornerà di nuovo a parlare dello stesso Azmoun.