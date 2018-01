Un colpo dell'ultimo secondo. Tare è a Milano, nel quartier generale del calciomercato invernale, per limare le ultime operazioni. In uscita, ma anche in entrata. Secondo quanto riporta Cittaceleste.it, il ds biancoceleste avrebbe in mente di sondare il mercato dei centrocampisti nelle ultime ore utili. Con un nome già in testa. Anzi già sul tavolo delle trattative.



LAST MINUTE - Sarebbe un colpo last minute, quello che Tare sta architettando. Il ds ha chiesto al Verona il jolly Romulo, che può ricoprire più ruoli, e sarebbe una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Inzaghi. Potrebbe dare respiro ai centrocampisti biancocelesti, in vista di un vero e proprio tour de force. Il mister ha chiesto un aiuto proprio in quella zona del campo, la Lazio sembra intenzionata ad accontentarlo. Dopo l'affare Caceres i rapporti con il Verona sono buoni: abbastanza da convincere gli scaligeri a privarsi di una pedina importante a poche ore dal gong?