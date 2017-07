Il mercato Lazio entra nel vivo. Il braccio di ferro per Keita è appena iniziato, ma il ds Tare è da tempo in cerca di un sostituto per il giocatore. Cafù del Ludogorets è l'obiettivo principale: viene valutato 10 milioni, Lotito ne offre al massimo 7. Come riporta il Corriere dello Sport, sul taccuino anche il brasiliano Luan: gioca nel Gremio, piace a Inter e Sampdoria. Per affiancare Immobile restano vive le piste Remy del Chelsea e Ndiaye, di proprietà Atletico Madrid. Da non sottovalutare quella italiana, che porta a Falcinelli: Lotito lo valuta 10 milioni, il Sassuolo 12-15. Falcinelli piace ad Inzaghi: il tecnico ha bisogno di scuola italiana, di giocatori che hanno già provato la Serie A.