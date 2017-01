Mancano meno di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale che sta entrando sempre più nel vivo. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.





08.56 FIORENTINA SU ANDONE - Per l'eventuale sostituzione di Kalinic, oltre al ritorno di Seferovic dall'Eintracht Francoforte, la Fiorentina si sta interessando alla situazione dell'attaccante classe '93 del Deportivo La Coruna Florin Andone.



08.55 KALINIC, ORE DECISIVE - Sono ore di attesa per decidere il futuro dell'attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic. Dopo l'incontro andato in scena ieri a Milano tra il ds viola Corvino,l'agente Fali Ramadani (che sta seguendo la vicenda da intermediario) e Davide Lippi (che agisce per conto del Tianjin Quanjian), oggi il club dei Della Valle potrebbe ricevere l'offerta ufficiale dei cinesi per il bomber croato. Il calciatore ha espresso da tempo il suo gradimento alla proposta contrattuale di 10 milioni netti a stagione, mentre per il cartellino sono stati messi sul piatto circa 38 milioni.



08.46 DEFREL VUOLE LA ROMA - La Roma prosegue nella ricerca di un attaccante da esterno da consegnare a Luciano Spalletti e il nome caldo di queste ore rimane quello di Gregoire Defrel del Sassuolo. I giallorossi trattano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto nel 2018, i neroverdi per ora fanno muro. Potrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore, che ha chiesto al Sassuolo di lasciarlo partire.



08.43 EL KADDOURI PER L'EMPOLI - Viste le difficoltà nell'arrivare a Grassi, l'Empoli sta sondando la pista che porta al prestito dal Napoli del trequartista belga Omar El Kaddouri.



08.38 UN CENTROCAMPISTA PER GASP - Dopo l'incontro con l'agente del calciatore, l'Atalanta ha bloccato la partenza del centrocampista classe '95 Alberto Grassi, mentre in entrata insiste per Bryan Cristante del Pescara e segue, in alternativa, Jacopo Dezi del Perugia (ma di proprietà del Napoli) e il classe '89 del Tolosa Tongo Doumbia.



08.33 GNOUKOURI, C'E' ANCHE IL CHIEVO - In caso di uscita di Castro, il Chievo è pronto a correre ai ripari chiedendo all'Inter il prestito del classe '96 Assane Gnoukouri, nel mirino anche del Crotone.



08.25 IL TORO NON MOLLA CASTRO - Il Torino non molla per il centrocampista classe '89 del Chievo Lucas Castro, forte della volontà del giocatore di vestirsi di granata. La richiesta dei clivensi è di 10 milioni di euro, a 7 più bonus si può chiudere.



08.22 LAM PER IL BOLOGNA - Il Bologna è alla ricerca di un rinforzo per la difesa e spunta in queste ore il nome del centrale classe '93 del Nottingham Forest Thomas Lam. In attacco, invece, gli occhi sono sempre puntati su Ante Budimir della Sampdoria.



08.15 CAGLIARI, IL GIORNO DI MIANGUE - Potrebbe essere oggi il giorno X per la chiusura della trattativa che porterà dall'Inter al Cagliari il difensore classe '97 Senna Miangue.



08.10 SAMP-CASSANO, E' FINITA - Antonio Cassano e la Sampdoria sono sempre più lontani. Dopo diversi mesi da separati in casa, col calciatore escluso dalla rosa della prima squadra e costretto ad allenarsi a parte, il numero 99 blucerchiato ha avanzato la richiesta di rescissione del contratto. In 48 ore la situazione può andare in porto.