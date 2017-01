Il calciomercato di gennaio entra nel vivo: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale della Serie A italiana.



9.30 Il Bologna spinge per Petkovic (Trapani) come vice Destro. Per l'esterno nuovi contatti in giornata per Cerci (pronto a spingere con l'Atletico Madrid per l'addio), se salta l'alternativa è Biabiany (Inter). Per la difesa si aspetta l'ok di Donadoni per Benalouane (Leicester). In alternativa piacciono Ranocchia (Inter, c'è anche al Sassuolo), Andreolli e Lanicki, polacco classe 1992 del Lechia Danzica. E' stato proposto l'ex juventino Caceres, ancora libero dopo essersi svincolato a giugno. Intanto il Monaco ha offerto 14 milioni per Masina.



9.23 Il Genoa ha già individuato il sostituto di Perin per i prossimi mesi: Marco Storari. Il portiere del Cagliari è stato preferito ad altre piste come Pepe del Napoli o Silvestri del Leeds. A questo punto, se Gabriel va comunque al Cagliari, il Milan potrebbe richiamare Amelia. Intanto per il centrocampo del Genoa si complica la trattativa per Sanogo e si riapre la pista Girotto del Palmeiras.



9.18 Ieri si è parlato di un caso alla viola, con Kalinic che avrebbe avuto un colloquio con Sousa per comunicargli l'addio a Firenze in direzione Cina. In realtà oggi sarà un giorno chiave: è in programma un nuovo contatto tra i cinesi e l'agente dell'attaccante croato della Fiorentina, orientato ad accettare il quadriennale da oltre 10 milioni l'anno. Il ds viola Corvino valuta Marin, centrocampista del Viitorul Constanta (balla un milione tra le parti) e se parte la punta croata non scema la candidatura di Calleri (West Ham).



9.06 Il Napoli sfida la Juventus nella corsa a Orsolini e rilancia offrendo 8 milioni per il giovane attaccante italiano dell'Ascoli (classe 1997).



8.44 La Roma valuta la cessione del difensore greco Manolas in Inghilterra per 40 milioni di euro. In tal caso i giallorossi darebbero l'assalto al centrocampo croato Badelj della Fiorentina e al trequartista algerino Feghouli del West Ham. Sul taccuino del ds Massara ci sono anche altri nomi: Halilovic (Amburgo), Deulofeu (Everton), Musonda (Chelsea) e Jesé (PSG).