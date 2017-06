Affare completamente congelato. La Juventus aveva messo le mani su Alex Meret nei mesi scorsi, apertura totale dal giocatore e disponibilità bianconera a parlarne con l'Udinese; addirittura, un anno fa la prima offerta inferiore ai 7/8 milioni di euro e rifiutata dai friulani. Poi, la magica stagione di Meret alla Spal ha stravolto tutto attorno al portiere del futuro: classe 1997, Alex adesso costa 20 milioni di euro di base e soprattutto l'Udinese vuole tenerlo in casa per rivenderlo a una cifra ancora superiore dopo un anno di Serie A.



C'E' IL NAPOLI - Proprio questo cambio di prezzo ha portato la Juventus a cambiare strada. E ad assicurarsi Wojciech Szczesny, preso dall'Arsenal con un contratto da 4 milioni a stagione. Adesso, su Meret la fila c'è ancora perché si è nuovamente attivato il Napoli: Giuntoli ha contattato l'Udinese per capire la fattibilità dell'operazione, sondaggio concreto. Il nuovo ds Gerolin è stato chiaro, l'idea è tenere Meret in Friuli e andrà via solo per una mega offerta. Il Napoli ci pensa, le parti si risentiranno, dipenderà anche da Reina. Intanto, Meret vede allontanarsi la Juve. E spunta il Napoli...