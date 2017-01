L'ex colonna della Fiorentina, Claudio Merlo, a Radio Blu parla così dopo la vittoria sulla Juve e non solo: '38 milioni per Kalinic? Sono tanti, troppi, non li offrirei neanche per Messi. Penso che Corvino sia già all'opera per cercare un altro attaccante. Andrà fatta una scelta anche su Babacar: se non ci punti va ceduto. Juventus? Non dobbiamo accontentarci di questa vittoria, ma giocare sempre come domenica, con la stessa cattiveria e la stessa voglia di vincere'.