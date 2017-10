Strano a dirsi, ma a questo Napoli servono i gol. Servono le reti per tornare a vincere dopo lo 0-0 con l’Inter. E questo compito toccherà ancora al trio formato da José Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne: per loro, di riposare proprio non se ne parla. Soprattutto il belga sarà punto nell’orgoglio, avendo segnato solo due gol nelle ultime sei partite, dopo averne realizzate ben nelle prime otto. E poi, l’odierno avversario, gli fa ricordare che non ha mai fatto gol al Genoa in sei partite di A. Un motivo in più per volersi prendere una rivincita.