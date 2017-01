Il futuro di Lioneltiene banco in casa. Con il contratto in scadenza nel 2018, nelle ultime settimane si sono rincorse le voci su quello che sarà il destino della Pulce: ancora in blaugrana, dal suo padre calcisticoal Manchester City, addirittura all'Inter che sogna il grande colpo . Secondo Sport, nei prossimi giorni la dirigenza catalana presenterà l'offerta di rinnovo alla propria stella, fondamentale per il futuro del club secondo i compagni come Luis Suarez E proprio Lionelha parlato anche del suo futuro a Coach Magazine: ". Voglio vincere titoli per il mio club e per il mio paese. Non guardo a quello che è stato fatto in passato, bisogna guardare sempre avanti".Poi svela il segreto del tridente magico con: "Lavoriamo molto durante l'allenamento per trasportare poi tutto nella partita. Abbiamo un legame naturale c'è una buona amicizia".