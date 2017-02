Calciatori del Messina scioperano e Marciano verso il cantiere di Stracuzzi pic.twitter.com/txr0I5Bpbe — Cristiano Lucarelli (@crilucarelli99) 16 febbraio 2017

guida i suoi giocatori a: il tecnico del club siciliano, con i suoi giocatori, ha abbandonato l'allenamento per raggiungere in corte i cantieri navali di quello che è ormai l'ex presidente Natale. I giocatori e l'allenatore stanno sponsorizzando l'ingresso in società dello storico presidente dell'Atletico Catania FrancoE - Ilva verso la penalizzazione, visto che oggi scadeva il termine ultimo per il pagamento degli stipendi. Dai soci di minoranza alla squadra, tutti premono per il cambio di società. Cosa frena il tutto? La decisione di Stracuzzi di rimanere nel CdA, cosa non prevista dall'accordo, indirizzato invece verso un controllo totale del club da parte di Proto, che si addosserebbe tutti i costi di gestione del club fino al 30 giugno, data prevista per l'acquisizione del 100% delle quote. Al corte hanno partecipato anche gruppi organizzato di tifosi dopo il tweet di Cristiano Lucarelli.