Senna Miangue, ultimo acquisto del Cagliari, ha parlato del suo esordio con la maglia rossoblù e dell'ambiente trovato nella nuova squadra: ''Il mister mi ha raccomandato di stare sulla fascia sinistra e spingere. Abbiamo dato tutto; certo, c’è stata anche un po’ di confusione, ma alla fine il gol del pareggio è arrivato, con quella splendida punizione di Borriello. Avremmo meritato di più: si è visto per tutta la partita un gruppo forte. I nostri tifosi poi sono stati fantastici. Cerco di allenarmi bene e mettere in difficoltà l’allenatore. Sono arrivato in un gruppo che è veramente come una grande famiglia: mi hanno accolto tutti benissimo, con rispetto e affetto''.