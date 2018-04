Il difensore classe '97 del Cagliari Senna Miangue ha parlato a ELF Voetbal, ripercorrendo anche la sua parentesi all'Inter: "La mia esperienza all’Inter è stata bella, mi è stata data la possibilità di debuttare in Serie A. Per questo motivo sono molto grato a Frank de Boer. L’Inter è un grande club, e non è facile per un giovane conquistarsi un posto in squadra. Ho sognato di impormi all’Inter, ma non vedo il Cagliari come un passo indietro nella mia carriera. Sto giocando e sto imparando molto, per la mia crescita è importante giocare in un club del genere. Contro l’Inter è stata una brutta serata, è sempre doloroso perdere 4-0. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite, abbiamo bisogno di punti per la salvezza. Il Mondiale con il Belgio? Certo che lo sogno, ma non mi aspetto una convocazione".