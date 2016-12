Il 2016 volge al termine ed è tempo di bilanci; nell'anno dell'undicesima Champions League del Real Madrid, chi ha segnato più di tutti? In vetta alla classifica dei migliori marcatori dell'anno solare (con la maglia del club) c'è il solito Lionel Messi, autore di 50 gol in 49 presenze. La Pulga, che ha dovuto guardare il rivale di sempre Cristiano Ronaldo alzare il Pallone d'Oro, si consola con lo scettro di miglior goleador dell'anno; l'argentino, infatti, ha segnato più di tutti in Europa, anche se Ibrahimovic, fermo a quota 47 reti ha ancora una partita a disposizione per provare ad agganciare o superare l'argentino.



CRISTIANO RONALDO SOLO QUINTO - E Cristiano Ronaldo? Il fenomeno portoghese, nonostante la vittoria della Champions League, si deve accontentare del quinto posto con 38 marcature in 42 presenze ed una media di 0,90 reti a partita. L'asso del Real Madrid è finito alle spalle non solo di Messi, ma anche di Ibrahimovic (47 gol), Suarez (47 gol) e Lewandowski (39 gol).



HIGUAIN UNICO DELLA A - Il Pipita, Gonzalo Higuain, che nella stagione 2015-2016 ha stabilito il nuovo record di gol in una sola stagione di Serie A, chiude all'ottavo posto nell'anno solare con 33 reti in 43 presenze. Nessun altro giocatore del campionato italiano è entrato nei primi dieci; Icardi e Belotti, infatti, si sono fermati a 25 gol e chiudono al diciottesimo e diciannovesimo posto.



LA CLASSIFICA - Ecco la classifica dei migliori marcatori del 2016 nei principali campionati europei: 1) Lionel Messi, 50 gol in 49 presenze; 2) Luis Suarez, 47 gol in 48 presenze; 3) Zlatan Ibrahimovic, 47 gol in 49 presenze (una partita ancora da giocare); 4) Robert Lewandwoski, 39 gol in 48 presenze; 5) Cristiano Ronaldo, 38 gol in 42 presenze; 6) Edinson Cavani, 36 gol in 48 presenze; 7) Sergio Agüero, 35 gol in 43 presenze; 8) Gonzalo Higuain, 33 gol in 43 presenze; 9) Pierre-Emerick Aubameyang, 32 gol in 43 presenze; 10) Alexandre Lacazette, 29 gol in 39 presenze.