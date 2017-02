Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic ha commentato a Premium Sport il ko con la Roma: "Abbiamo avuto delle difficoltà all’inizio e la Roma ne ha approfittato. Poi siamo cresciuti ma non siamo riusciti a fare gol sul 2-0. Nonostante la sconfitta e nonostante le assenze ho visto un buon Torino che ha giocato a viso aperto, che ha creato ma purtroppo abbiamo perso e non possiamo dire niente. Abbiamo avuto le occasioni per riaprire la gara ma non ci siamo riusciti e poi la Roma è una squadra forte che in casa ha sempre vinto e bisogna dare il merito anche agli avversari. Sono contento dei ragazzi, dei giovani come Lukic che ha fatto un’ottima gara. Dobbiamo prendere le cose positive che abbiamo fatto in questa gara per preparare la prossima sfida. E’ strano che il Torino batta la Roma, non il contrario. Poi la Roma rispetto all’andata è più solida e compatta, a noi ci mancano sicuramente dei punti in trasferta ma oggi non sono deluso, vista la forza degli avversari e viste le occasioni create. Noi andremo avanti per l nostra strada e vedremo dove saremo".