Il Milan compra a gennaio. Nelle ultime riunioni tecniche, tra Mirabelli e il suo staff, è emersa la chiara intenzione di andare a rinforzare la batteria dei centrocampisti. Arriverà una mezzala, che possa dare il cambio a Kessie e un nuovo ventaglio di soluzioni a Vincenzo Montella.



​JANKTO IN CIMA ALLA LISTA - L'obiettivo del direttore sportivo rossonero è quello di regalare ai tifosi un nuovo innesto di talento e prospettiva. L'identikit perfetto porta a Jakub Jankto dell'Udinese. E' lui il preferito, il nome che mette d'accordo tutte le anime della società. Meno fisico di Kessie, ma con grandi doti atletiche e inserimenti in area con i tempi giusti. Il filo con il suo agente Beppe Riso non si è mai interrotto, il giocatore ha sempre manifestato, però, il suo debole per la Premier League. Il Milan, nel mercato invernale, tenterà di affondare il colpo.



DUNCAN E FOFANA - Un'alternativa credibile al centrocampista ceco dell'Udinese è Alfred Duncan. Vero e proprio pallino di Mirabelli che per questo centrocampista del Sassuolo stravede. Trattato anche la scorsa estate, può lasciare il Sassuolo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Nella rosa dei giocatori monitorati con grande attenzione è entrato anche il franco-ivoriano Seko Fofana. Un anno in più di Jankto, stesso club di appartenenza. Scout del Milan sabato prossimo saranno alla Dacia Arena per seguirlo da vicino nella sfida alla Sampdoria. Terzo nella griglia di partenza solo perchè arriva da un infortunio piuttosto serio che lo ha costretto ai box per tanti mesi.