Una rivoluzione, neanche troppo silenziosa. Vincenzo Montella ha deciso, per ripartire, per cancellare l'inizio negativo e soprattutto per salvare la panchina (in bilico, nonostante le smentite di rito) cambierà alcune delle certezze di questo inizio di stagione. Qualcosa, in realtà, è già stato fatto, con l'allontanamento via twitter di uno dei pilastri della sua squadra, il preparatore atletico Emanuele Marra, messo alla porta questo pomeriggio. Una decisione che ha spiazzato tutti, compresi Fassone e Mirabelli, che dopo aver espresso al diretto interessato il loro malcontento per la sconfitta di Genova contro la Sampdoria hanno lasciato carta bianca all'ex guida di Catania e Fiorentina per invertire la rotta.



COME SI CAMBIA - Montella ci ha pensato, si è confrontato con i suoi collaboratori e ha scelto di cambiare, di dare una scossa. Via l'uomo che si occupa della condizione fisica del gruppo, apparsa scadente in queste settimane, una novità che sarà la prima di una serie. I prossimi a 'pagare' sono quei giocatori che hanno deluso, da Zapata a Bonaventura, fino ad arrivare a Suso (per il quale si proveranno altre soluzioni tattiche) e Abate. Contro Rijeka giovedì e Roma domenica, troveranno spazio Musacchio e Calhanoglu, due degli acquisti milionari dell'estate, per i quali è stata chiesta dall'alto una maggiore considerazione. In stand by invece André Silva, in campo dal primo minuto in Europa League, ma al momento riserva di Kalinic in campionato. Montella si aspetta delle risposte, per il Milan, per il suo futuro.