Brutte notizie per il Milan di Montella, che perde capitan Abate in vista dell'anticipo di sabato sera a San Siro col Chievo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il problema all'occhio sinistro è più serio del previsto. Il terzino rossonero ha finito la partita col Sassuolo da attaccante: i cambi erano finiti, lui aveva appena preso una pallonata (forte) all'occhio sinistro. Il Sassuolo ha pensato a una perdita di tempo, poi ha capito: infortunio vero. Gli esami ieri hanno fatto capire che Abate non ci sarà con il Chievo. Anzi, rischia uno stop più lungo. Le indagini di oggi diranno qualcosa di più ma di certo il Milan sabato avrà un 'nuovo' terzino destro: De Sciglio è favorito su Calabria.