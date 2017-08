Intervistato da Mais Futebol, l'attaccante del Milan André Silva ha commentato così l'esclusione dal match contro il Cagliari: "Non mi preoccupa. Non credo di aver avuto poco spazio. Ho cambiato squadra, città e compagni di squadra. Non ho giocato tutte le partite ma sono pronto per la nazionale. Sto lavorando per dimostrare di essere un'opzione valida".