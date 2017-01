Un gruppo che si sta ben comportando, che ha appena vinto la Supercoppa Italiana e che in campionato sta riservando sorprese. Per questo (e anche per motivi economici) il Milan non stravolgerà la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Milan Tv oggi ha fatto un aggiornamento riguardo le trattative rossonere: se Zaza, sul mercato dopo le prestazioni deludenti al West Ham, non interessa, gli occhi della dirigenza milanista sono sempre attenti su Deulofeu, che però al momento per questioni numeriche non può lasciare l'Everton.



E in uscita? Sono previsti appuntamento telefonici con il Siviglia per Lionel Vangioni e Rodrigo Ely, difensori che non rientrano nei piani di Vincenzo Montella. Il primo, oltre a piacere a Sampoli, ha estimatori anche in Ligue 1, ma gli andalusi sono in vantaggio. Qualcosa si muove, al Milan: qualcuno ha già le valigie in mano.