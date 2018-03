Il Milan si è ritrovato, ha in Gennaro Gattuso un grosso punto fermo e in vista della prossima stagione sta già programmando una serie di piccoli movimenti di mercato che hanno già portato agli accordi con Ivan Strinc, Pepe Reina e nel breve periodo anche con il sudcoreano Ki dello Swansea. Mosse di contorno, per completare la rosa, ma che non chiudono la porta ad un grande investimento estivo. E a questa rosa continua a mancare, nonostante i grossi investimenti fatti la scorsa estate, un grande bomber in grado di fare la differenza. Sfumati Aubameyang e Morata,chi può tornare di moda in vista della stagione 2018/19 è Andrea Belotti.



VALORE DIMEZZATO - La scorsa estate il ds rossonero Massimiliano Mirabelli aveva provato a trattare con il Torino l'acquisto della punta classe '93 nell'ambito dell'affare Niang. Nulla da fare, la richiesta del presidente Urbano Cairo non è voluta scendere sotto i 100 milioni di euro della clausola rescissoria fissata al momento dell'ultimo rinnovo. Una valutazione che, data la difficile stagione sia della formazione granata, sia del bomber bergamasco, ora si è quantomeno dimezzata.



AL POSTO DI KALINIC - Secondo il Corriere dello Sport, la prossima estate il Milan tornerà alla carica per il Gallo e lo farà con la consapevolezza di poter trattare al ribasso il prezzo di acquisto. La Uefa, però, vigilerà sui conti del club rossonero e allora per portare Belotti in rossonero servirà una cessione importante. Cutrone e André Silva ad oggi sono i preferiti di Gattuso che, al contrario, è deluso sia dal rendimento che dall'atteggiamento di Nikola Kalinic. La punta croata ha ancora estimatori in Europa e soprattutto Cina dove sono arrivate anche a gennaio proposte importante. Il Milan si sta convincendo: cedere Kalinic per arrivare a Belotti, questo è l'anno giusto.