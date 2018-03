L'aria, e il mare, di Genova si sono rivelati la medicina perfetta per Andrea Bertolacci. Con la maglia rossoblu il centrocampista romano si è riscoperto maratoneta, con ben 11312 chilometri percorsi che lo issano alla diciottesima posizione nel ranking della serie A. Un segnale inequivocabile della voglia di sentirsi di nuovo un giocatore importante, di mettere la firma sull'ennesima salvezza della formazione allenata da Davide Ballardini.

PREZIOSI CHIAMA LUCCI - Il primo estimatore di Bertolacci è sicuramente Enrico Preziosi, letteralmente innamorato della sua capacità di verticalizzare. Rispetto alla epoca targata Gasperini ha dato un contributo minore in termini di gol ma la sua smania di riscatto è risultata spesso determinante nelle partite importanti, come quella vinta contro l'Inter il 18 febbraio scorso. Il presidente ha già ribadito all'agente del ragazzo Alessandro Lucci che, se ci fosse anche un piccolo spiraglio per acquistarlo dal Milan, lo sfrutterebbe senza alcuna esitazione. Magari spalmando l'ingaggio da 2 milioni su più stagioni, visto che il contratto con il club rossonero scadrà nell'estate del 2019.

NUOVA OCCASIONE MILAN - Tanti infortuni, il peso di essere stata acquistato per una cifra forse troppo elevata e le incomprensioni con Montella hanno fatto sì che l'esperienza di Bertolacci al Milan sia stata tutto tranne che entusiasmante. Massimiliano Mirabelli ha intenzione di confrontarsi su di lui con Rino Gattuso, anche perché l'accordo con il Genoa scade il prossimo 30 giugno, essendosi trattato di un prestito secco. Tutto può tornare in discussione, una mezzala con le caratteristiche dell'ex Roma potrebbe tornare utile al Diavolo in vista della prossima stagione. Una possibile nuova chance guadagnata con il sudore e il sacrificio, Genoa permettendo. Nel mese di aprile è previsto un confronto tra le società per fare il punto della situazione, il finale di questa storia è ancora tutto da scrivere.