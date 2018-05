"Bonaventura ha un contratto con il Milan, voi dite che vuole andare via. Jack non è mai venuto nello spogliatoio a chiedermi di andare via, so che stanno discutendo del rinnovo del contratto. L'ho sempre fatto scendere in campo, da parte mia c'è fiducia": parole e musica di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, che da quando si è seduto sulla panchina rossonera ha sempre rimarcato l'importanza del centrocampista marchiigiano, per il presente e per il futuro.



LE ULTIME SUL RINNOVO - Direttamente da Milanello, il nostro inviato Daniele Longo ha fatto un punto sul rinnovo di contratto di Jack Bonaventura: la società sta discutendo il prolungamento dell'accordo, in scadenza nel 2020, per allontanare l'interessamento di Roma e Juventus. Ecco tutti i dettagli nel VIDEO: