Giacomo Bonaventura, esterno offensivo del Milan, ha parlato a Premium Sport dopo il ritorno in Italia in seguito alla vittoria rossonera in Supercoppa: "Non c'è un momento in particolare in cui ho detto 'ci siamo'. Il campionato è ancora lungo e difficile, la Serie A ha dimostrato in questi anni che non sempre chi parte bene prosegue bene. Dobbiamo lavorare con la mentalità di crescere e migliorarci singolarmente e di squadra. In passato ci sono stati esempi di squadre che sono partiti forte e sono arrivate meno forti. In queste partite abbiamo fatto risultati e abbiamo giocato con buone prestazioni: tutto ciò ci ha dato continuità. Il mister ha portato subito una sua idea tattica e non l'ha mai cambiata. Ha cercato di far crescere quanti più calciatori possibile. Il gruppo è fatto da gente umile, giovane e vogliosa di imparare. Credo sia per questo motivo che sono arrivati i risultati".