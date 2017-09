Il capitano del Milan Leonardo Bonucci ha voluto condividere la sua gioia per il vittorioso debutto in Europa League attraverso la propria pagina Instagram: "Un bel modo di celebrare e festeggiare, con i tifosi, il ritorno in Europa del Milan... Raggiungeremo i nostri obiettivi se continueremo ad approcciarci in questa maniera alle partite, trasformando la rabbia e la delusione in energia da buttare sul campo, su ogni pallone. Questa è la strada per crescere e diventare squadra. Adesso sta a noi continuare e guardare avanti!".