Era sparito dai radar, facendo perdere le sue tracce dopo le complicazioni nella trattativa tra Sino Europe Sports e Fininivest per la definizione del closing per l'acquisto del Milan. Ma Marco Fassone, amministratore delegato in pectore del club rossonero, ha lavorato nell'ombra in queste settimane per aiutare Yonghong Li, l'uomo solo rimasto alla guida della famosa cordata intenzionata a scalare il Milan, per reperire le risorse necessarie per completare l'affare.



Secondo quanto ricostruisce la Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente di Juventus, Napoli e Inter ha ricevuto il mandato dall'uomo d'affari cinese per individuare soggetti intenzionati a finanziare l'operazione e tutti gli indizi portano al fondo speculativo statunitense Elliott, che ha fornito un prestito di 150-200 milioni di euro, con un tasso di interesse del 5%, che andrà a coprire parte dei 350-360 che serviranno per definire il closing entro il 14 aprile (in questa somma sono compresi i circa 80 milioni della gestione ordinaria del Milan da luglio ad oggi, i soldi che serviranno a mettere in sicurezza i conti del club e quelli da destinare al mercato).