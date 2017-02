Martin Caceres potrebbe ritornare in Serie A, questa volta con la maglia del Milan, dopo essere stato vicino all’Inter la scorsa estate. Ma tutto è ancora da definire, perché esattamente come qualche mese fa, le richieste del calciatore continuano ad essere molto elevate. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'ex Juventus chiede due anni e mezzo a più di 2 milioni netti a stagione. Un fattore che ai cinesi non fa per niente piacere, soprattutto perché ad oggi - vista la lunga assenza sui campi di gioco - non posso esserci certezze circa le condizioni fisiche dell'uruguaiano, che potrebbe essere pronto solo tra un mese. Ecco perché questa sera sarà molto importante la cena tra i rappresentanti del calciatore (non più lo storico agente Daniel Fonseca) e Adriano Galliani, che proporrà un ingaggio leggermente più basso rispetto alle richieste del calciatore: l’offerta rossonera è di poco inferiore ai 2 milioni a stagione, con premi a salire in base alle presenze. Domani, intanto, sono state programmate le visite mediche alle otto presso il centro di medicina la Madonnina. Se dovesse dissipare i dubbi sulla condizione fisica e, abbassare le proprie pretese, allora Caceres sarà un nuovo rinforzo per Vincenzo Montella.