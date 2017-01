In una bella intervista concessa alla rivista FourFourTwo, l'ex terzino brasiliano del Milan, Cafu, è tornato a parlare della finale di Champions League persa a Istanbul, dal Milan contro il Liverpool nel 2005 confermando i rumors su i festeggiamenti nello spogliatoio all'intervallo dopo il 3-0 dei primi 45 minuti: "E' vero che molti giocatori del Milan festeggiarono all'intervallo? Sì è vero. Segnammo tre gol contro un Liverpool che era una delle squadre più tattiche che avessi mai incontrato. Pensammo fosse la nostra serata e ci rilassammo".



LA RIMONTA - "Quando segnarono i primi due gol accusammo il colpo. Quando segnarono il terzo non potevamo crederci. Non è stata colpa del Milan, il Liverpool meritò la rimonta. Ho grande ammirazione per il Liverpool, magari un'altra squadra non avrebbe mostrato così tanto carattere dopo aver chiuso sotto 3-0 al primo tempo. Realizzai che avevamo perso già prima che iniziassero i calci di rigore, quando Shevchenko sbagliò quell'occasione davanti a Dudek nei tempi supplementari".