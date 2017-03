Perso un capitano fino al termine della stagione,ko per il problema all'occhio, ilne ritrova un altro:Tanto è passato dallo scorso ottobre e dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato in Nazionale nell'amichevole contro la Spagna allo Stadium: un contrasto con, il danno dell'infortunio e la beffa del fischio arbitrale che ha premiato l'intervento scomposto del difensore spagnolo invece di sanzionarlo; l'Italia che si conferma maledetta per Montolivo che già nel 2014 aveva dovuto rinunciare ai mondiali brasiliani per la frattura della tibia in amichevole. Un altro intervento chirugico e il lungo calvario della riabilitazione, ma ora il centrocampista vede la luce e già pregusta il ritorno tra i convocati. Difficile vederlo tra i convocati contro Pescara o Palermo,sabato 15 aprile il Milan scenderà in campo alle 12.30 contro l'(che sarà di casa per l'occasione) e potrebbe essere l'occasione giusta per ritrovare San Siro, in alternativa l'appuntamento sarà rimandato alla settimana successiva quando i rossoneri ospiteranno l'Empoli.Gioia per il ritorno in campo twittata, ma riconquistarsi il posto in mezzo al campo non sarà semplice. La condizione dopo sei mesi di stop non può essere certamente la migliore, per tornare al top si dovrà attendere probabilmente la preparazione estiva e dunque la nuova stagione, e a questo va ad aggiungersi laDopo un periodo iniziale nel quale il timore era di ritrovarsi senza una reale alternativa a Montolivo, i due 'supplenti'e vogliono mantenere il duopolio in cabina di regia: più difensivo il primo, che nei suoi primi passi in prima squadra si riferiva proprio al capitano per abituarsi al nuovo ambiente, più creativo in fase di possesso l'argentino, che ha gradualmente fatto ricredere i più scettici al suo arrivo. Complicato dunque per Montolivo ritrovare una maglia da titolare da qui a fine stagione, il 18 rossonero proverà a ritagliarsi spazio a gara in corso per accumulare minuti, ritrovare il ritmo gara e dare il proprio contributo alla squadra. Discorsi tecnico-tattici che verranno affrontati nei prossimi giorni, intanto Montolivo può sorridere: l'incubo è alle spalle, ora il ritorno in campo è più vicino.Twitter: @Albri_Fede90