Su di lui il Milan ci punta con forza per il presente e per il futuro. Sarà per quell'innato fiuto del gol, per la feroce determinazione sprigionata nel rettangolo di gioco ma nel suo talento il Diavolo ci ha sempre creduto. Ecco perchè Cutrone presto firmerà il suo terzo rinnovo contrattuale in poco più di un anno, quello straordinario che lo ha visto passare da giocatore determinante della Primavera alla Prima squadra.



ECCO QUANDO ARRIVERA' LA FIRMA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'accordo tra gli agenti dell'attaccante classe 1998 e il duo Mirabelli-Fassone è pressochè totale. Manca solo il nero su bianco, un particolare non di piccolo rilievo, che dovrebbe arrivare nel giro di 10 giorni, con possibile annuncio ufficiali sui canali del club a fine mese.



DETTAGLI CONTRATTUALI - Il Milan blinda Cutrone quindi, con un piccolo escamotage sulla durata. In base alla nuova gestione dei bilanci il club rossonero chiude il semestre non più a dicembre, bensì a giugno. Per una questione burocatrica, il nuovo contratto avrà scadenza 2022, ma è decisamente possibile che venga inserita una clausola che faccia scattare il rinnovo di una ulteriore stagione a partire dal prossimo semestre di luglio. Cavilli che non cambiano la sostanza: Patrick potrà segnare in rossonero per tanti anni ancora.