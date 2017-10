Nel corso dell'intervista a Radio Uno, Fabio Capello, tecnico del Jiangsu Suning, esclude un suo ritorno al Milan: "Se torno al Milan? Capello ha già dato, volevo un altro tipo di esperienza, ho ancora un anno di contratto qui in Cina. Poi vado in vacanza. Sono un amico di Donadoni, è un ottimo tecnico. Montella? Sono arrivati tanti nuovi giocatori, bisogna dare tempo all'allenatore. Il problema per me è un altro: bisognava rafforzare la squadra nei punti deboli, in quei ruoli dove c'erano delle carenze