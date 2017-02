120 milioni di euro: è questo il budget stanziato da Sino Europe Sports per rinforzare il Milan sul prossimo mercato estivo. Fassone e Mirabelli non hanno dubbi sul closing (1 o 3 marzo) che segnerà la fine dell'era Berlusconi e lavorano già ai nuovi obiettivi. L'idea base è ricostruire l'asse centrale della squadra: quindi prendere un difensore, un centrocampista e un attaccante.



ATTACCO - Sempre secondo La Repubblica in edicola oggi, il principale obiettivo è riportare a Milano l'attaccante del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang (28 anni a giugno), cresciuto nelle giovanili rossonere. Mirabelli ha una vera passione per lui, anche se servirà un investimento da 60-70 milioni solo per il cartellino. Il sogno di Aubameyang è il Real Madrid, ma Florentino Perez non sembra molto interessato. Non a caso, il giocatore di recente ha aperto al Milan: "Sarebbe un vero piacere tornare in rossonero".



DIFESA - Poi sarà fatto un tentativo per de Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2018. Lotito chiede comunque 35 milioni e l'olandese è orientato verso la Premier (Manchester United o Chelsea). Meno complicato arrivare all'argentino Musacchio del Villarreal.



CENTROCAMPO - Sul regista c'è da scegliere se andare sull'usato sicuro e non troppo costoso, come Luiz Gustavo del Wolfsburg, o puntare sul nuovo che avanza (ma che piace a tutti, Juve compresa), cioè il 21enne talento Mahmoud Dahoud, siriano naturalizzato tedesco del Borussia Moenchengladbach. In realtà era stato prenotato Rudy, in scadenza di contratto con l'Hoffenheim, ma i ritardi nel closing hanno vanificato tutto: ha già firmato per il Bayern Monaco di Ancelotti.



TERZINI - Stesso discorso per il terzino sinistro Kolasinac, ormai nelle mani della Juve. Al momento non sono previste spese particolari per i laterali di difesa, anche se c’è il rischio di dover sostituire De Sciglio, corteggiato dalla Juventus.



ALI - Sugli esterni d’attacco, niente da fare per Deulofeu: è al Milan in prestito secco, quindi a fine stagione tornerà all’Everton. In stand by il rinnovo di Suso, se ne occuperanno gli uomini di Ses. Che da tempo lavorano su Keita, altro laziale in scadenza nel 2018: ma come per de Vrij, trattare con Lotito sarà un incubo, visto che valuta il senegalese sui 30 milioni. L’attaccante invece sarebbe felice di trasferirsi in rossonero, anche senza Europa.



ALLENATORE - In panchina verrà confermato Montella: con Donnarumma in bilico, sarà il giovane tecnico il tesoro che Galliani lascerà in eredità al Milan dei cinesi.