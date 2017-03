Caparra, firma e nuova proroga: si fa tutto lunedì. Il primo giorno della settimana sarà un'altra tappa fondamentale per il futuro societario del Milan. Ieri i negoziatori si sono confrontati sui dettagli del nuovo contratto che Fininvest e Sino Europe Sports contano di sottoscrivere. La fatidica proroga ovviamente sarà condizionata al pagamento della terza rata da 100 milioni di euro che Li Yonghong ha gia a disposizione su un conto di Hong Kong. Gli advisor e i rispettivi legali sono d’accordo: tornerà la condivisione fra l’a.d. Adriano Galliani e il successore designato Marco Fassone.



CLOSING - Invece resta da definire la data del tanto atteso closing. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i cinesi chiedono almeno un mese (quindi spingono per il 14 aprile), ma i venditori sperano che la partita possa essere chiusa prima. Non è un gran problema. Anche perché la famiglia Berlusconi è stata rassicurata sulle capacità patrimoniali di Li.



STRETTA - Ieri i media di Pechino hanno dato rilievo all’intervento del governatore della Banca Centrale cinese Zhou Xiaochuan che, a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, ha difeso la ratio dei recenti provvedimenti governativi che hanno frenato gli investimenti oltre confine: "Alcuni soggetti hanno investito all’estero alla cieca e di fretta. In taluni casi queste operazioni non erano in linea con le nostre politiche e non hanno portato un tangibile guadagno per la Cina. Gli investimenti che non rispettano le politiche industriali nazionali, come quelli nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, non fanno bene al Paese ma creano malumori all’estero".



ALTRI CASI - Nell’ultimo biennio le iniziative cinesi nel Vecchio Continente hanno portato (orientativamente) spese per oltre due miliardi di dollari, considerando le acquisizioni e le partecipazioni azionarie in diversi club come Inter, Aston Villa, Atletico Madrid, Nizza, Lille e Wolverhampton. La linea espressa dal banchiere di Stato dimostra come i problemi incontrati dalla cordata di Li Yonghong siano legati ad una scelta di ampio respiro. Gli acquirenti del Milan, però, non si sono persi d’animo. Anzi, la prossima settimana contano di fare un altro passo importante verso il nuovo corso.



SPONSOR - Intanto sul fronte commerciale si delinea un significativo cambio. Audi ha deciso di cambiare strategia e rinuncia al binomio di successo con i rossoneri. Chi prenderà il suo posto tra i main sponsor milanisti?