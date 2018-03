Domenica, col Chievo, non è certo stata la prima volta in cui, per sbloccare una situazione difficile,. Già dall’irruzione a San Siro del 4-3-3, il 10 dicembre contro il Bologna, il nuovo tecnico rossonero aveva cambiato l’assetto del Milan in corso d’opera,Dopodiché si è vista comunque e soprattutto tanta staffetta, tanto tridente, finché un bel giorno è arrivato a San Sirodi, col suo 4-2-3-1 e i suoi bravi Özil e Mkhitaryan, esterni a piedi invertiti. Gattuso, che nella partita di campionato precedente, contro la Roma, aveva lasciato in panchina, lo fa entrare nel secondo tempo, appena dopo Kalinic, per far coppia col numero 7. L’Arsenal arretra, Suso si accende; la mossa tuttavia non porta il Milan ad accorciare le distanze.Ciononostante, l’impatto sull’ottavo del portoghese, unito al gol-vittoria segnato dallo stesso a Genova tre giorni dopo, convince Gattuso a schierarlo dal primo minuto all’Emirates Stadium, nella gara di ritorno. Ma questa volta al fianco di Cutrone. L’impresa salta, e la domenica si torna tutti a guardare Milan-Chievo. Partita diversa. Con Kalinic non convocato,. Oddio, non era proprio un 4-4-2, stavolta.. Stavolta c’era un trucco, una novità.Un espediente che ricorda quello utilizzato da Luis Enrique nella famosa remuntada del Barcellona contro il PSG., in tandem con Cutrone. Sulle fasce, Suso e Calhanoglu, sempre a piede invertito. Di solito chiamava fuori una mezzala, un esterno, ad esempio uno tra Bonaventura o il turco, e, a seconda di chi usciva, adattava attacco e centrocampo. Usciva il Calhanoglu? Jack andava in fascia, Biglia e Kessie costruivano la diga nel mezzo. Usciva Jack? Calhanoglu rimaneva largo, e in mediana veniva meno un uomo.Stavolta Kessie ha fatto quel che fece Rakitic al Camp Nou, quel giorno famoso.: lo sviluppo era estremo, ancor più estremo che nel 4-2-4.Ecco apparire allora anche a San Siro il 3-3-4. E’ il Milan cui non basta il pareggio di Cutrone, un Milan che spinge, e che costringe il Chievo all’uno contro uno costante nel reparto difensivo (l’ingresso di André Silva complica la vita ai due centrali). Il mantenimento delle mezzali rossonere, audacia consentita dall’inerzia della gara, serve inoltre a portare superiorità, a forzare le ultime due linee avversarie.Ottenuto il 3-2, Gattuso ha cambiato subito Cutrone. Troppo sbilanciati, in effetti. Così ha inserito Musacchio, un centrale nel ruolo semivacante di terzino destro, che prima occupava a fasi alterne Kessie. Ripristinato il 4-3-3 con André Silva punta del tridente, ecco i rossoneri nel consueto atteggiamento difensivo: il 4-5-1.Ma perché funzionano Cutrone e André Silva? Funzionano davvero, poi?. Ora il portoghese sembra più convinto quando va a caccia del pallone, sembra avere il fuoco anche lui (o almeno, un fuocherello). Prendiamo un esempio tratto da Genoa-Milan. Un caso in cui, per quanto differenti a livello di intensità e qualità, le pressioni portate dai due attaccanti rossoneri si sommano a catena concretandosi in una palla recuperata. Ecco André Silva all’attacco di Zukanovic. Ai mille o quasi, ma basta una finta per farlo saltare lontano. Nei pressi però, è già pronto, appostato Cutrone.Cutrone che non tarderà ad entrare in scivolata su Zukanovic, reo di essersi allungato il pallone dopo il dribbling.E infatti il Genoa, col cambio di modulo del Milan, si era abbassato notevolmente, in apprensione.E l’intesa com’è, tra i due giovani bomber?Lì dentro possono, grazie al fiuto in un certo senso complementare che li caratterizza, adattarsi l’uno ai movimenti dell’altro. Ma fuori area? Quali margini di miglioramento possono avere nei giochi a due? Vi sottopongo un fraintendimento. Il lancio proveniente dalla difesa è di Bonucci; André Silva, sul centro-destra del fronte d’attacco, stacca per la spizzata, e in effetti la spizza in diagonale, verso il dischetto. Obiettivo: mettere in porta il compagno di reparto.leggendo nel lancio di Bonucci una traiettoria più lunga: vorrebbe fare da sponda al compagno di reparto, o si sta comportando ancora da unica punta? Forse tutt’e due le cose, fatto sta che il pallone va al Genoa.Nel rettangolo magico le cose cambiano, dicevo. L’intesa è spontanea e ha a che fare col loro modo di attaccare la porta. L’uno,, penetrativa, che sbocca tendenzialmente nell’area piccola tra il primo palo e il centro della porta.e a sfuggirle con movimenti ‘a ricciolo’.E’ stato proprio grazie a uno di questi ‘riccioli’ che è arrivato il gol decisivo di André Silva contro il Genoa. Mentre Cutrone, naturalmente, sfondava la linea.